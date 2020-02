Coronavirus, muore 84enne a Bergamo

Prima vittima bergamasca da Coronavirus nella notte all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Secondo quanto riferito dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, in collegamento con Agorà sui Rai3, si tratta di un 84enne.

Si tratta della terza vittima in Lombardia e la quarta in Italia: “Vittime del Coronavirus – ha spiegato Gallera – ma come previsto molto anziane e con quadri clinici già complicati”.

