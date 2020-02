L’Istituto Dalla Chiesa apre la scuola virtuale

Tutti in classe, questa mattina, all’Istituto Dalla Chiesa di Sesto Calende. Non nelle aule ma nelle proprie case, attraverso la didattica on line. Docenti e studenti superano il blocco posto dall’ordinanza regionale e riprendono le attività didattiche a distanza.

È stato infatti attivato il servizio di apprendimento a distanza attraverso la piattaforma gratuita “Gsuite for education”, che consente di attivare classi virtuali con “Classroom”, chat e video chat.

Per i giorni 26 e 27 febbraio, tutti gli studenti dell’Istituto potranno usufruire dei servizi messi a disposizione dalla piattaforma.

L’attività didattica si svolgerà al mattino con orario flessibile, secondo le indicazioni che i docenti daranno agli allievi, con possibilità di dialogo e confronto a distanza.

«Il decreto di chiusura delle scuole per emergenza sanitaria – commenta la dirigente Elisabetta Rossi – deve fare riflettere tutta la comunità scolastica sulla possibilità che queste giornate non siano semplicemente “vacanza”, ma siano vissute con consapevolezza e utilizzo di modalità didattiche innovative».