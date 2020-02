Scuole chiuse: l’Ite Tosi attiva le classi virtuali

Dopo il primo giorno di stop alle lezioni per disposizione di regione Lombardia, la dirigente dell’Ite Tosi di Busto Arsizio Amanda Ferrario e il collegio docenti hanno studiato un modo alternativo per assicurare i giorni di frequenza nel rispetto della normativa.

Da domani quindi, 25 febbraio, si attiva la didattica in modalità “MOOC” con classi virtuali e smart working per tutti gli studenti della scuola. Rimangono sospese sole le lezioni pomeridiane.

In termini pratici la didattica verrà attuata i servizi di classe virtuali attivi sul registro elettronico. La frequenza, quindi, diventa obbligatoria per tutti come una normale giornata di scuola. Tutti i duemila ragazzi del Tosi verranno istruiti sulle modalità di scuola virtuale attraverso un video tutorial.

La scuola virtuale sarà attiva per tutta la durata della chiusura disposta dall’ordinanza regionale e rispettando la già prestabilita chiusura per i festeggiamenti carnevaleschi.