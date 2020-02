Laveno, Tradate e Saronno mercati chiusi anche durante la settimana

L’ordinanza regionale a firma del governatore Attilio Fontana, emanata allo scopo di contendere la diffusione del Coronavirus, impone restrizioni anche nelle aperture dei mercati. Il presidente della Regione Lombardia, in accordo con il ministro della Salute Roberto Speranza, ha infatti disposto la sospensione di tutti i mercati nelle sole giornate di sabato e domenica, fino a nuovo ordine.

È comunque facoltà di ogni sindaco emettere ulteriori provvedimenti restrittivi, così come è accaduto in alcuni comuni della provincia di Varese. Per ora è stato ufficialmente comunicato l’annullamento dei mercati anche nelle giornate infrasettimanali nei comuni di Luino; Laveno Mombello, Tradate e Saronno.

Le amministrazioni di Gallarate e Lavena Ponte Tresa, così come previsto dall’ordinanza regionale, hanno invece autorizzato nella giornata di sabato l’apertura nei rispettivi mercati dei soli generi alimentari. Non è da escludere che a questi provvedimenti ne possano seguire altri analoghi, a tal proposito Confcommercio provincia di Varese, attraverso la Federazione italiana venditori ambulanti (Fiva), si mette a disposizione dei comuni per collaborare alla diffusione ai propri associati di ogni singolo provvedimento attraverso tutti i canali informativi dell’associazione.