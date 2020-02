Allerta Coronavirus, salta il carnevale dei Giudei

A seguito del Consiglio Dei Ministri di sabato 22 febbraio il Prefetto della provincia di Varese ha recepito l’invito del Governo a sospendere gli assembramenti previsti per il Carnevale.

Era tutto pronto per la sfilata: i carri, i costumi, i punti di ristoro organizzati dalla Pro Loco. Ma è arrivata, nella mattina di domenica 23 febbraio a poche ore dalla manifestazione, la telefonata del Prefetto al Sindaco Angelo Filippini. L’invito è quello di evitare la manifestazione per motivi precauzionali a seguito del l’aumentare dei casi di Coronavirus, in regione e in tutto il territorio nazionale.

Una misura che qualcuno si aspettava dopo aver visto saltare la festa anche nei comuni di Gavirate e di Porto Ceresio. Tanta l’i amarezza, specialmente per i più piccini e per gli organizzatori che tanto avevano fatto il questi giorni per preparare l’evento, ma tanta anche la consapevolezza che in un momento delicato sia necessario da parte di tutti un atteggiamento responsabile.