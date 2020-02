Coronavirus: il messaggio del rettore dell’Insubria

Anche l’Università dell’Insubria interrompe le attività didattiche per precauzione contro il Coronavirus.

«Da lunedì 24 febbraio fino a domenica 1° marzo – fa sapere Angelo Tagliabue, rettore dell’Università degli studi dell’Insubria -, in tutte le sedi dell’ateneo (Varese, Como e Busto Arsizio), a titolo meramente cautelativo, sono sospese le attività didattiche, gli esami (di laurea e di merito), le conferenze e le prove di concorso».

Le attività lavorative di docenti, personale tecnico e amministrativo invece proseguiranno normalmente. Gli uffici saranno aperti, ma il rettore ricorda che per ogni informazione è a disposizione degli studenti il servizio mail “infostudenti”, in modo da ridurre al minimo necessario gli spostamenti.

«Eventuali termini o scadenze amministrative – aggiunge il rettore – per gli studenti sono sospesi, senza oneri di alcun tipo. L’accesso alle biblioteche sarà consentito solo per le funzioni di prestito e restituzione, anch’essi

comunque prorogati. Saranno chiusi gli spazi riservati alla consultazione e allo studio».

Nel caso non arrivassero ulteriori indicazioni dalle autorità, le attività didattiche riprenderanno lunedì 2 marzo. Per gli studenti che invece dovessero trovarsi in un comune interessato dal provvedimento di blocco sarà possibile sostenere gli esami in un momento successivo agli appelli fissati.

«Per quanto riguarda – conclude poi Tagliabue – gli studenti e i ricercatori ospitati nei collegi dell’Ateneo, il suggerimento è che chi può ritorni o rimanga a casa. Le attività sociali nei collegi sono sospese negli stessi termini di quelle didattiche. Assicurando che avviserò con tempestività riguardo ad ogni aggiornamento utile, invio il mio cordiale saluto, con una particolare vicinanza alle persone che sono più a disagio in questa circostanza».