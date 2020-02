Stop al carnevale: l’ordinanza blocca i carri

Niente carnevale a Varese e provincia sabato 29 febbraio.

La sfilata dei carri e tutte le iniziative messe in campo dalla famiglia bosina o da quella sinaghina per la “settimana più pazza dell’anno” dovranno essere rinviate al 2021. Così, almeno, dice l’ordinanza firmata oggi dal Presidente lombardo Attlio Fontana e dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Tra i divieti per evitare assembramenti ci sono proprio le manifestazioni pubbliche.

Il carnevale, iniziato ieri con la consegna delle chiavi della città al Re Bosino a Varese e al Tarlisu a Busto, va già in soffitta.

Il sindaco Davide Galimberti non perde comunque la speranza: « Al momento è vietata qualsiasi manifestazione. Ma vediamo come evolverà la situazione in settimana. La certezza si avrà solo nei prossimi giorni».