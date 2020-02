Il Carnevale bustese al via

Sabato 22 febbraio alle 14.30 prende il via, nel quartiere di Sant’Anna, l’atteso Carnevale Bustese, con la sfilata dei carri realizzati dalla Parrocchia e dalla famiglia Sinaghina e la partecipazione del club Boschessa e dell’Accademia Bustese Pattinaggio.

Domenica 23 febbraio alle ore 11.15 in Piazza Vittorio Emanuele II, dopo l’intrattenimento musicale a cura del Corpo musicale Pro Busto, il sindaco Emanuele Antonelli, come da tradizione, consegnerà alle maschere, le chiavi della città.

Il Comitato Commercianti Centro Cittadino proporrà animazione e truccabimbi per i più piccoli, mentre i carri della Famiglia Sinaghina saranno esposti in piazza per tutta la giornata.

L’intera manifestazione, che proseguirà fino a sabato 29 febbraio con la sfilata dei carri nelle vie della città e in serata, la Silent Disco di Carnevale al Museo del Tessile, è stata organizzata dall’Amministrazione comunale con la collaborazione del Distretto Urbano del Commercio, del Comitato Commercianti del Centro Cittadino e da diverse tra associazioni e scuole. Famiglia Sinaghina, Federcasalinghe, Accademia Bustese Pattinaggio, Cuffie Colorate, Associazione culturale Le Officine, parrocchia Sant’Anna, parrocchia Santa Croce, Club Boschessa, Associazione Piccole Mani, Parrocchia S. Michele, oratorio san Luigi, Radio Bustolive, scuola Collodi, scuola infanzia Sant’Anna, La Casa Gialla, Gruppo Sbandieratori di Legnano.