Centro diurno aperto, bocce e scopone chiusi: i servizi sociali nei giorni del Coronavirus

Servizi sociali garantiti senza restrizioni, attività ludiche sospese. E’ in una logica di servizio che l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Varese si sta muovendo nei giorni del Coronavirus, secondo le direttive regionali.

Così, gli uffici dei Servizi sociali del comune di Varese restano regolarmente aperti e le prestazioni sono garantite. naturalmente per l’accesso alle sale di via Orrigoni – come per altri uffici comunali – vengono applicate tutte le necessarie precauzioni per evitare assembramenti, con accessi scaglionati.

Proseguono anche le attività del Centro diurno integrato di via Maspero, così come quelle dei servizi di assistenza domiciliare che vengono normalmente fornite dal servizio.

Quello che è limitato, invece, è l’insieme delle attività dei Centri ricreativi per gli anziani, normalmente attivi nel pomeriggio (in via Maspero e in altri centri) con la sospensione, come indicato nell’ordinanza, di iniziative ludiche quali i corsi di ballo o le gare di bocce e i tornei di carte per gli anziani che non hanno bisogno di assistenza specifica.

Palazzo Estense e l’assessorato ai Servizi sociali comunicheranno tempestivamente eventuali variazioni o novità che dovessero essere indicate da Ministero e Regione. Per quanti sono abitualmente in contatto con i Servizi sociali il comune consiglia di mantenere i riferimenti degli operatori che già conoscono.

Per ogni altra informazione o esigenza resta attivo il centralino dell’assessorato (0332.241111) e il relativo indirizzo mail (sociali@comune.varese.it).

PER EVITARE CODE FISICHE, ANCHE LE MULTE SI POSSONO PAGARE ON LINE

Tra i servizi che si possono richiedere online, senza quindi presentarsi agli sportelli, si aggiungono anche il pagamento dei verbali redatti dalla Polizia Locale e la possibilità di fornire tutte le comunicazioni relative alle detrazioni di punti delle patenti di guida. I cittadini possono, per queste finalità, consultare il sito www.varese.multeonline.it.

Per ogni altra informazione sui servizi che Palazzo Estense garantisce online e per le indicazioni su matrimoni, unioni civili e trasporto pubblico locale è possibile collegarsi alla pagina predisposta dal Comune di Varese cliccando qui.

CONTINUA L’ATTIVITA’ DEL TAVOLO PERMANENTE

Intanto, in comune nuova riunione nella mattina di martedì a Palazzo Estense del tavolo permanente per l’Unità di crisi del Comune di Varese. Tanti gli argomenti trattati per mantenere alto il livello di attenzione e prevenzione sul tema coronavirus.

«L’amministrazione comunale resta in costante contatto con Ministero e Regione, dando il necessario supporto a tutti i cittadini e alle categorie coinvolte dall’ordinanza ed essendo pronto ad adeguare i supporti che si dovessero rendere necessari nel caso in cui la situazione lo dovesse richiedere» spiegano da Palazzo Estense.

Ieri inoltre sono state diverse le pattuglie della Polizia locale impegnate a verificare la corretta applicazione delle indicazioni contenute nell’ordinanza di domenica. Sospesi come da indicazioni gli eventi con grande afflusso di pubblico, mentre altre ulteriori misure potrebbero arrivare nelle prossime ore dopo le riunioni in corso questa mattina a Roma e a Milano.