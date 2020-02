Scoprire come saltare le code, grazie al Coronavirus

E’ proprio vero che non tutto il male viene per nuocere: si può per esempio approfittare dei giorni del Coronavirus per scoprire i servizi – on line o telefonici – per saltare le code negli uffici del comune.

Sono servizi spesso già esistenti, quindi utilizzabili in ogni giorno dell’anno, indipendentemente dall’emergenza, e che possono aiutare a saltare le code con comodità di tutti.

Nell’articolo, raccogliamo tutti gli sportelli utili telefonici e online del Comune: una serie di consigli da tenere a mente anche quando l’emergenza sarà finita.

ANAGRAFE

Sul portale web del Comune ( www.comune.varese.it ) si possono trovare molte delle attività relative all’Anagrafe. Nel dettaglio, per la richiesta di residenza a Varese o per il cambio di via all’interno della città i cittadini possono chiamare i numeri 0332.255220 o 0332.255439; tutte le informazioni e la modulistica necessaria è disponibile all’indirizzo: www.comune.varese.it/residenza-e-cambi-via-varese .

Per informazioni relative all’iscrizione dei cittadini comunitari, invece, è possibile consultare la pagina www.comune.varese.it/iscrizione-anagrafica-cittadini-comunitari . Se i cittadini vogliono ricevere informazioni più precise in relazione al loro caso specifico, invece, è possibile contattare gli uffici all’indirizzo demografici@comune.varese.it e ricevere via mail la modulistica necessaria.

Informazioni e modulistica online anche per la carta sconto carburante ( www.comune.varese.it/carta-sconto-carburante ), mentre per chi vuole richiedere appuntamenti per la carta d’identità elettronica sono attivi, oltre al numero verde 800.350.394, anche i numeri 0332.255225, 0332.255219 e 0332.255217.

EDILIZIA, PATRIMONIO COMUNALE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Per quanto riguarda lo Sportello unico per l’edilizia, invece, professionisti e cittadini possono rivolgersi ai tecnici comunali via telefono (0332.255751; 0332.255713; 0332.255750) o via mail ( area9@comune.varese.it ; ediliziaurbanistica@comune.varese.legalmail.it ).

Stesso discorso per quanto riguarda i servizi gestiti dall’Attività valorizzazione e amministrazione del patrimonio di Palazzo Estense: per comunicazioni, istanze e segnalazioni di natura tecnica o amministrativa e relative agli immobili di proprietà comunale è possibile scrivere a patrimonio@comune.varese.it ; in alternativa si può telefonare al numero 0332.255362 per la gestione amministrativa e contabile degli immobili in locazione a terzi e al numero 0332.255393 per questioni tecniche legate alla proprietà degli immobili.

Anche lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) ha molti servizi on line, e risponde anche al telefono: un servizio utile anche per avere informazioni, da parte dei commercianti, sulle possibilità di apertura e i limiti dell’ordinanza regionale sul Coronavirus.

SUAP di VARESE – impresainungiorno.gov.it

RICHIESTE DANNI AL COMUNE

Per quanto riguarda le istanze di richiesta danni materiali e fisici, sia in relazione alla circolazione stradale sia in relazione alla proprietà degli immobili, si deve accedere alla sezione “Richiesta danni” del sito comunale. Qui è a disposizione la relativa modulistica da compilare, sottoscrivere e inviare con tutta la documentazione richiesta all’indirizzo: assicurazioni@comune.varese.it .

Per qualsiasi informazione sulle richieste danni è inoltre possibile telefonare al numero 0332.255362.

SERVIZI SOCIALI

I servizi sociali di Varese rispondono al centralino dell’assessorato: 0332.241111, e al relativo indirizzo mail: sociali@comune.varese.it.

POLIZIA LOCALE

Tra i servizi che si possono richiedere online, senza quindi presentarsi agli sportelli, c’è anche il pagamento dei verbali redatti dalla Polizia Locale e la possibilità di fornire tutte le comunicazioni relative alle detrazioni di punti delle patenti di guida. I cittadini possono, per queste finalità, consultare il sito www.varese.multeonline.it .

Per ogni altra informazione sui servizi che Palazzo Estense garantisce online e per le indicazioni su matrimoni, unioni civili e trasporto pubblico locale è possibile collegarsi alla pagina predisposta dal Comune di Varese cliccando qui .