Coronavirus: garantiti i servizi del Comune di Varese, ma consigliati quelli online

Cambiare la residenza e richiedere informazioni allo Sportello per l’edilizia da casa o dall’ufficio, senza bisogno di recarsi a Palazzo Estense.

Questi sono solo due dei servizi offerti online dal Comune di Varese; per tutto il resto, invece, restano aperti gli sportelli. Palazzo Estense ha applicato a partire da ieri sera le indicazioni contenute nell’ordinanza del Ministero della Salute e della Presidenza di Regione Lombardia per il contrasto al nuovo coronavirus.

I servizi pubblici restano comunque garantiti nella loro totalità e, sin dalla mattina di lunedi, proseguono le loro attività osservando le prescrizioni indicate.

«Siamo in continuo contatto con le autorità regionali e nazionali, che stanno gestendo in prima linea questa situazione – ha spiegato il sindaco Davide Galimberti – Da parte nostra proseguiamo il lavoro del tavolo permanente, con l’obiettivo di attuare sul nostro territorio tutte le indicazioni che arrivano ai Comuni per ridurre il più possibile i disagi per cittadini e aziende. I servizi primari ed essenziali restano comunque attivi; nei limiti di quanto stabilito da Regione e Governo, infatti, la vita ordinaria della nostra città può andare avanti. Per informare tutte le componenti politiche del Consiglio comunale sulla situazione ora in atto in città ho inoltre convocato una conferenza capigruppo».

Tra la serata di domenica e la mattina di lunedì sono state inviate da Palazzo Estense specifiche comunicazioni sull’applicazione dell’ordinanza, il cui testo è disponibile sul sito di Regione Lombardia o cliccando qui, a scuole, famiglie, esercenti commerciali, associazioni e società sportive. Alcune categorie sono poi state ricevute nel pomeriggio dal sindaco e da alcuni componenti della Giunta.

I SERVIZI POSSIBILI SENZA SPORTELLO

Sul portale web del Comune (www.comune.varese.it) si possono trovare molte delle attività relative all’Anagrafe. Nel dettaglio, per la richiesta di residenza a Varese o per il cambio di via all’interno della città i cittadini possono chiamare i numeri 0332.255220 o 0332.255439; tutte le informazioni e la modulistica necessaria è disponibile all’indirizzo: www.comune.varese.it/ residenza-e-cambi-via-varese.

Per informazioni relative all’iscrizione dei cittadini comunitari, invece, è possibile consultare la pagina www.comune.varese.it/ iscrizione-anagrafica- cittadini-comunitari. Se i cittadini vogliono ricevere informazioni più precise in relazione al loro caso specifico, invece, è possibile contattare gli uffici all’indirizzo demografici@comune.varese.it e ricevere via mail la modulistica necessaria.

Informazioni e modulistica online anche per la carta sconto carburante (www.comune.varese.it/carta- sconto-carburante), mentre per chi vuole richiedere appuntamenti per la carta d’identità elettronica sono attivi, oltre al numero verde 800.350.394, anche i numeri 0332.255225, 0332.255219 e 0332.255217.

Per quanto riguarda lo Sportello unico per l’edilizia, invece, professionisti e cittadini possono rivolgersi ai tecnici comunali via telefono (0332.255751; 0332.255713; 0332.255750) o via mail (area9@comune.varese.it; ediliziaurbanistica@comune. varese.legalmail.it).

Stesso discorso per quanto riguarda i servizi gestiti dall’Attività valorizzazione e amministrazione del patrimonio di Palazzo Estense: per comunicazioni, istanze e segnalazioni di natura tecnica o amministrativa e relative agli immobili di proprietà comunale è possibile scrivere a patrimonio@comune.varese.it; in alternativa si può telefonare al numero 0332.255362 per la gestione amministrativa e contabile degli immobili in locazione a terzi e al numero 0332.255393 per questioni tecniche legate alla proprietà degli immobili.

Per quanto riguarda, infine, le istanze di richiesta danni materiali e fisici, sia in relazione alla circolazione stradale sia in relazione alla proprietà degli immobili, si deve accedere alla sezione “Richiesta danni” del sito comunale. Qui è a disposizione la relativa modulistica da compilare, sottoscrivere e inviare con tutta la documentazione richiesta all’indirizzo: assicurazioni@comune.varese.it .

Per qualsiasi informazione sulle richieste danni è inoltre possibile telefonare al numero 0332.255362.