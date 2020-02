Annullato il Carnevale di Sesto Calende

L’amministrazione di Sesto Calende ha annullato il corteo di carnevale di questa domenica. In accordo con gli organizzatori, il sindaco ha deciso di rimandare la manifestazione per evitare la formazione di grandi assembramenti di persone, in attesa di osservare gli sviluppi della diffusione del Coronavirus.

L’amministrazione per il momento ha deciso di spostare la manifestazione a sabato 29, ma tutto dipenderà dall’evolversi della situazioni e da eventuali nuove direttive da parte di Regione Lombardia.