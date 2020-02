Due casi di Coronavirus all’ospedale di Legnano: uno è un primario dell’ospedale di Alzano Lombardo

(Aggiornamento delle 8,25 di mercoledì 26 febbraio) – Sono diventati due i casi accertati di coronavirus all’interno dell’ospedale di Legnano. Le due persone ricoverate all’interno del nosocomio legnanese cono state entrambe trasportate in ambulanza e non sono dunque passati dal Pronto Soccorso. La conferma – scrive Legnanonews – arriva da Regione Lombardia.

Un caso di contagio da nuovo Coronavirus è stato trovato all’ospedale di Legnano. Si tratta di un primario dell’ospedale di Alzano Lombardo residente nel milanese ricoverato presso l’ospedale legnanese.

Oggi, durante la conferenza stampa in Regione, l’assessore al Welfare Gallera aveva parlato nello specifico del caso del medico. «Dai dati – aveva detto Gallera – emerge come significativa la situazione di Alzano con un numero non trascurabile di persone in quell’area risultate positive ma è presto per parlare di un focolaio perché potrebbe essersi trattato di altro. Nell’ospedale c’era un primario che è positivo e in qualche modo può essere lui quello che ha diffuso il virus».

Accertamenti potrebbero essere in corso anche su un altro caso.

Come ha raccontato il quotidiano Legnanonews l’ospedale di Legnano ha predisposto spazi destinati all’accoglienza di eventuali casi sospetti tra cui due salette vicino alla camera calda del pronto soccorso alla prima visita dei pazienti con sintomatologia dubbia.