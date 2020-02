Coronavirus, sospesa la sfilata del Carnevale di Varese

Il comune di Varese, in osservanza della delibera di Ministero e Regione Lombardia, ha sospeso la sfilata di Carnevale di Varese in programma per sabato 29 febbraio 2020. Il provvedimento rientra nelle misure preventive diramate dalla Regione e dal ministero della Sanità che vietano gli assembramenti di persone per evitare le occasioni di contagio.