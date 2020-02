Il coronavirus “colpisce” Piazza Affari: Ftse Mib – 5,7%

Per Borsa italiana, quella post ordinanza Coronavirus, è stata una giornata da dimenticare. Con il Ftse Mib che perde il 5,7% , il terzo di tre ribassi consecutivi. In netto peggioramento il Ftse Italia Mid Cap, che fa segnare un -6,32%, e il Ftse Italia Star con un -6,4%. In discesa a Piazza Affari tutti i comparti: i maggiori ribassi si manifestano nei settori viaggi e intrattenimento (-11,60%), vendite al dettaglio (-9,37%) e tecnologia (-7,28%). Le più forti vendite si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -11,35%. Sensibili perdite per Ferragamo, in calo del 9,46%. Si concentrano le vendite su Cnh Industrial, che soffre un calo dell’8,13%. Peggiora lo spread che raggiunge quota +143 punti base.

Non vanno meglio le altre piazze finanziare europee più o meno in linea con quella italiana. Male Francoforte che fa segnare un – 4,06%, a ruota Londra che perde ben -3,49 punti percentuali e seduta negativa per Parigi che crolla del 4,14%. Deciso balzo in avanti dell’oro (+1,94%), che raggiunge 1.675,2 dollari l’oncia. Forte riduzione del petrolio -4,2%, che ha toccato 51,14 dollari per barile. (Fonte Borsa Italiana)