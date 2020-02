Luino, la Croce Rossa sospende i corsi

Sospesi tutti i corsi di formazione e le attività previste e programmate nei prossimi giorni in ambienti chiusi/confinati o all’interno di contesti di aggregazione. Il tutto ad eccezione dei servizi in ambulanza. Lo ha deciso la Croce Rossa Luino e valli.

“Abbiamo fatto il punto della situazione e costituito una sorta di ‘unità di coordinamento locale’ al fine di essere costantemente in contatto per condividere indicazioni dal ministero, da Areu, dalla Regione e dai vertici della Croce Rossa Italiana, ma soprattutto per essere pronti ad affrontare eventuali casi di Coronavirus nella nostra zona”, dicono dalla Croce Rossa di Luino.