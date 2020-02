La bocciofila di Codogno è stata a Daverio. Il sindaco: “Tutto sotto controllo”

Una squadra della Bocciofila Codogno ha partecipato sabato scorso, 15 febbraio, ad un torneo di bocce a Daverio.

Nel gruppo degli atleti iscritta alla competizione c’era un solo cittadino di Codogno, paese in cui si sono registrati alcuni casi di Coronovirus, come spiega il sindaco di Daverio Franco Martino: “Abbiamo provveduto ad informare tutti gli organi competenti, sanitari e non solo”.

“La situazione è sotto controllo: tutte le procedure sono state messe in atto, e i contatti con i sanitari di Codogno sono costanti. Non risulta al momento che le persone che hanno partecipato al torneo abbiano mostrato sintomi legati ad alcun tipo di malattia, ma le verifiche e i controlli, come detto, sono già stati attivati e il monitoraggio è costante”