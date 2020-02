Annullata la cerimonia per il Premio Padre Ignazio da Ispra

Comunichiamo che per ragioni di salute pubblica, d’accordo con il sindaco di Ispra, il #PremioPadreIgnazio previsto questa mattina alle ore 10,30 presso la Chiesa parrocchiale di San Martino in Ispra è stato annullato e rinviato a data da destinarsi.

La diciottesima edizione del “Premio Padre Ignazio da Ispra” organizzato dalla “Famiglia Isprese 1985” si sarebbe svolta domenica 23 febbraio presso la Chiesa Parrocchiale San Martino Vescovo, piazza San Martino, ad Ispra,

Al termine della Celebrazione Eucaristica celebrata da Padre Gianni Teruzzi, fondatore e voce di Radio Missione Francescana, saranno assegnate le quattro onorificenze a Alessandra Serpellini in Magistri e a Rita Ferrari in Caravati, quest’ultima insignita alla memoria, per la loro pluriennale attività di assistenza gratuita presso l’associazione di volontariato e solidarietà “Noi con Voi”di Sesto Calende, a Don Nicolò Casoni, già Coadiutore della Parrocchia San Martino Vescovo in Ispra dal 2001 al 2006 ed attualmente Parroco delle parrocchie di Sant’Ambrogio in Cuasso al Monte, dei santi Giuseppe ed Anna in Cavagnano, di sant’Antonio Abate in Cuasso al Piano e di Santa Maria Nascente in Brusimpiano, ed, infine, a Mario Aili, storico imprenditore avicolo nato in Valtellina e trasferitosi ad Ispra dal 1952.

Il Premio, massima onorificenza cittadina, è stato istituito dal fondatore de “La Famiglia Isprese” Bruno Balzarini nel 1985, è intitolato a Padre Ignazio da Ispra, frate missionario cappuccino nato nella cittadina lacuale nel 1880 è scomparso in Brasile nel 1935 e viene conferito a cittadini o associazioni ispresi che abbiano agito, nelle loro competenze ed azioni, mossi dallo stesso spirito di solidarietà e carità proprie del religioso.

Nel corso della cerimonia ci sarà anche spazio per un ricordo pubblico del fondatore Bruno Balzarini, giornalista e Sindaco di Ispra dal 1995 al 2004, scomparso lo scorso 22 febbraio 2019.