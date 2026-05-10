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Giovani talenti protagonisti ad Angera e Ispra con Il Lago Cromatico Young

La rassegna promossa dall’Associazione Musica Libera coinvolge studenti e giovani interpreti in un percorso musicale tra classica, sacro e contemporaneo

coro liceo musicale

La rassegna Festival Il Lago Cromatico YOUNG, dedicata ai giovani musicisti, entra nel vivo con due appuntamenti tra musica corale, repertorio classico e pianoforte a quattro mani. Dopo il debutto dello scorso anno, il progetto torna con una seconda edizione ancora più ampia, inserita all’interno della programmazione estiva del festival.

Il primo appuntamento è in programma martedì 12 maggio alle 21 nella chiesa di Santa Maria Assunta ad Angera con il concerto “Tra il sacro e il profano: dal Rinascimento ai Beatles”. Sul palco si esibiranno il Coro del Biennio e Triennio, l’Ensemble di archi del Biennio, l’Orchestra di fiati del Biennio e l’Ensemble di Ottoni del Liceo Musicale Statale “A. Manzoni”. Il programma attraversa secoli e generi musicali, con brani di Purcell, Palestrina, Arcadelt, Gjeilo, Frisina, Bepi De Marzi e Gino Paoli.

Mercoledì 13 maggio alle 21 il festival si sposta invece all’Auditorium Club House di Ispra con “I due fronti dell’Europa romantica”, concerto per pianoforte a quattro mani interpretato da Beatrice Distefano ed Emanuele Nazzareno Piovesan, giovani musicisti del Conservatorio “G. Puccini”.

Il duo, nato nella classe della pianista Irene Veneziano, ha già ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il Primo Premio Assoluto al Concorso Pianistico Internazionale “Città di Arona”, esibendosi in diverse città italiane. A Ispra proporrà un percorso musicale dedicato alle sfumature del romanticismo europeo con musiche di Schubert, Brahms e Rachmaninov.

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Pubblicato il 10 Maggio 2026
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