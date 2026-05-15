Libellule, motori d’epoca e Alessandro Volta nel weekend di Angera
Il calendario della città sul Lago Maggiore: sabato l'uscita naturalistica in palude Bruschera apre un programma che prosegue domenica tra mercatini sul lungolago, raduni solidali e concerti.
I retini dei naturalisti e i taccuini dei ricercatori aprono il fine settimana lungo la sponda angerese del Lago Maggiore.
La Palude Bruschera attende gli aspiranti scienziati per una mattinata dedicata al monitoraggio della biodiversità locale. Sabato 16 maggio l’appuntamento con il BioBlitz dal titolo «Diventa scienziato per un giorno» prevede un’uscita sul campo insieme a esperti naturalisti. Il gruppo si ritrova alle 10 in via Arena per raccogliere dati su farfalle e libellule. L’occasione serve anche per inaugurare i nuovi pannelli informativi che illustrano le caratteristiche delle libellule nel loro habitat.
BioBlitz e giornata delle farfalle alla palude della Bruschera di Angera
Il baricentro delle attività si sposta sul lungolago di Angera nella giornata di domenica 17 maggio. Dalle 8 alle 19 trovano spazio gli stand degli Ambulanti del Lago Maggiore, a cui si aggiungono dalle 9 alle 19 i creativi e gli hobbisti della rassegna Mani Magiche. A mezzogiorno l’Associazione Baranzit attiva uno stand gastronomico e apre le procedure per il tesseramento annuale dei soci.
I motori diventano protagonisti tra le 12 e le 16 con il passaggio del The distinguished gentleman’s ride. Il motoraduno solidale occupa la zona costiera fino alle 16, ora in cui la carovana parte alla volta di Volandia. Il pomeriggio offre una serie di approfondimenti culturali che spaziano dalla musica alla scienza. Alle 17 il Kapannone dei Libri di via Verdi ospita il concerto del Festival Il Lago Cromatico Young, offrendo al pubblico la possibilità di visitare la mostra di Gabriele Basilico intitolata «I libri i luoghi».
Moto vintage e solidarietà: torna nel Varesotto la “Distinguished Gentleman’s Ride”
La programmazione si chiude al Museo di via Marconi 2. Alle 17:30 si tiene la conferenza «Volta e il suo tempo», organizzata per ricordare i 250 anni dalla scoperta del gas metano. L’incontro approfondisce il legame tra il celebre fisico e il territorio. Per ogni ulteriore specifica sui singoli eventi rimane consultabile il sito angera.it.
Angera ripercorre le tracce di Alessandro Volta a 250 anni dalla scoperta del metano
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