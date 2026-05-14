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BioBlitz e giornata delle farfalle alla palude della Bruschera di Angera

Il Comune promuove una serie di iniziative per monitorare la qualità ambientale e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle zone umide

Angera bioblitz

È tempo di retini e binocoli alla Palude Bruschera, pronta a rivelare i suoi tesori naturali attraverso due iniziative inserite nella rassegna Maggio in natura promossa ad Angera.

Angera bioblitz

Il primo appuntamento è fissato per sabato 16 maggio alle 10 presso lo spazio didattico della Bruschera in via Arena. In questa occasione si svolge il BioBlitz, un monitoraggio collettivo dell’area protetta organizzato in collaborazione con il Parco Regionale Campo dei Fiori. I partecipanti, guidati dagli esperti Selena Campagnolo e Marco Cazzola, si muoveranno insieme alle guide specializzate per individuare e contare le specie di farfalle e libellule presenti. I dati raccolti confluiranno nella piattaforma iNaturalist per supportare le attività di monitoraggio di Regione Lombardia. Per partecipare è necessaria l’iscrizione via mail a biancadalmolin@gmail.com, che prevede un contributo di 10 euro, ridotto a metà per i minori di 14 anni.

Il programma prosegue sabato 23 maggio con una giornata di rilievo regionale dedicata esclusivamente al mondo dei lepidotteri. L’evento nasce dalla collaborazione con Iolas associazione nazionale che sta conducendo uno studio approfondito proprio nella Palude Bruschera. Le attività inizieranno alle 9:30 per concludersi alle 17 nell’area didattica, coinvolgendo un pubblico di ogni età. Mentre la biblioteca civica curerà letture e laboratori per i più piccoli, la Pro Loco Angera si occuperà del pranzo al sacco con un contributo di 10 euro. Durante la giornata saranno presentati i primi risultati della ricerca scientifica e verranno messe a dimora piante certificate per favorire la presenza degli impollinatori.

La supervisione scientifica di questa seconda giornata è affidata a Stefano Aguzzi e Selena Campagnolo. Sebbene gli appuntamenti siano gratuiti, gli organizzatori raccomandano la prenotazione all’indirizzo prolocoangera@gmail.com. Le iniziative godono del patrocinio della Riserva della biosfera MAB Ticino Val Grande Verbano e si inseriscono nel percorso che vede Angera nel ruolo di Custode della Biodiversità insieme a Legambiente Lombardia, nell’ambito del progetto europeo LIFE NatConnect2030.

L’assessore all’ambiente Milo Manica spiega l’importanza di queste attività di monitoraggio: «Siamo impegnati nella valorizzazione e nello studio della Palude Bruschera, vero gioiello presente sul nostro territorio. Dopo aver sviluppato la ricerca “Canneti in Rete” con provincia e altri Comuni lacustri, abbiamo avviato uno studio specifico sulle farfalle, vere sentinelle della qualità ambientale. Avvicinare le persone alla conoscenza delle zone umide può servire a tutelarle per preservarne i servizi ecosistemici. Contrastiamo i cambiamenti climatici e rendiamo la città più resiliente verso specie invasive e malattie».

Angera bioblitz

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Pubblicato il 14 Maggio 2026
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