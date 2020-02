Ticino: “Nessuna misura alla frontiere”

“Non ci saranno limitazioni per le frontiere”. Così ha dichiarato alla Rsi, Daniel Koch, capo divisione malattie trasmissibili all’Ufficio federale della sanità pubblica della Svizzera. Ad oggi, la Confederazione, non ha dunque introdotto provvedimenti nei confronti della libera circolazione delle persone alle frontiere con gli stati dove si sono verificati contagi di Coronavirus.

Per quanto riguarda la situazione in Italia e in particolare in Lombardia Koch ha precisato: “L’Italia fa quello che si fa in tutta Europa: ossia fermare la catena delle infezioni. Si cercano le persone colpite, e quelle con cui sono state in contatto, e le si mettono in quarantena. Dal nostro punto non cambia nulla: le autorità italiane non ci hanno comunicato che vi siano stati contatti con persone che vivono in Svizzera, altrimenti li avremmo contattati immediatamente e li avremmo messi in quarantena. Fino ad oggi questa strategia ha funzionato, come si è dimostrato in Germania e in Francia.”

Anche per quanto riguarda l’ingresso dei frontalieri non sono state previste limitazioni.