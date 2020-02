“Cari lombardi, stiamo affrontando una situazione di grave difficoltà”

Il messaggio del Presidente della Lombardia Attilio Fontana, in queste ore difficili:

Cari lombardi in queste ore stiamo affrontando una situazione di grande difficoltà. Occorre non farsi prendere dal panico, tenere i nervi saldi ed essere pragmatici, come noi lombardi sappiamo essere. Chiedo ai cittadini delle zone interessate dal focolaio del Coronavirus, a cui va il mio abbraccio sincero, la massima collaborazione nell’osservare l’ordinanza che ieri ho emanato con il ministro Speranza. Prevenzione, organizzazione e tempestività sono, in questa situazione, fattori chiave per la tutela della salute pubblica.

La nostra azione e il nostro impegno sono totalmente destinati alle vostre comunità.

Ecco il testo dell’ordinanza. Condividetelo e diffondetelo a tutti.