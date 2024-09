Il varesino Michael Castorino nella casa del Grande Fratello

Capelli ricci e rossi, sorriso contagioso e faccia da bravo ragazzo. E’ Michael Castorino, imprenditore originario di Varese, il nuovo concorrente della casa del Grande Fratello. Michael, che ha 35 anni, da diverso tempo ha lasciato il Varesotto e da 15 anni vive stabilmente a Milano.

Sul sito della trasmissione, così sviene presentato: “Poco incline allo studio, nella vita ha sempre lavorato, sognando però di fare l’attore. Nutre una grande passione per l’organizzazione di eventi, passione che è diventata il suo lavoro quando fonda la sua azienda di feste ed eventi per bambini, creata piano piano come fosse una seconda famiglia. I genitori si sono separati quando lui era piccolo. Ha due fratelli. Non ha mai avuto relazioni sentimentali lunghe”.

Curiosando sui suoi social, si scopre anche la passione per i viaggi e per gli animali e lo si può vedere in diverse foto con il braccio il suo cagnolino bianco, ma anche abbracciato ad un elefante.