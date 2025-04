“Porco Rosso” di Hayao Miyazaki torna al cinema per il giorno della Liberazione

Il film Porco Rosso di Hayao Miyazaki è un grido di libertà contro la guerra, l’oppressione e il fascismo: torna al cinema il 25 aprile per celebrare il giorno della Liberazione.

Nel film è evidente il legame di Miyazaki con l’Italia, a cui rende omaggio anche attraverso i velivoli pilotati dai personaggi, molti dei quali prodotti nella zona di Varese.

Il protagonista Marco Pagot è un asso dell’aviazione militare italiana che, sopravvissuto la prima guerra mondiale, assume l’aspetto di un maiale antropomorfo. Decide di ritirarsi dal mondo militare e di guadagnarsi da vivere facendo il cacciatore di taglie contro i pirati del cielo, con il nome di battaglia di Porco Rosso a bordo del suo idrovolante vermiglio. L’arrivo del pilota americano Curtiss lo costringerà a nuove battaglie sui cieli dell’Adriatico, continuando a combattere contro il fascismo per la salvaguardia dell’umanità.

Marco Pagot è un aviatore dallo spirito libero e anarchico, tanto che alla richiesta di rientrare in Italia e aderire al regime risponde «Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale»: non si piega al totalitarismo e alla sua retorica di guerra. La pellicola è un grido di libertà contro la guerra, l’oppressione e il fascismo che torna al cinema per festeggiare l’ottantesimo anniversario della Liberazione.

Il 25 aprile sembra quindi la giornata perfetta per vedere il capolavoro del maestro giapponese Hayao Miyazaki. A Milano viene proiettato al cinema Anteo, qui invece la lista di tutte le sale che lo propongono.