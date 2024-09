Venerdì 20 settembre sciopero dei trasporti locali: a Milano bus e metro a rischio

Sciopero dei mezzi pubblici venerdì 20 settembre a Milano. Le sigle sindacali hanno indetto l’agitazione che coinvolge i dipendenti Atm a Milano.

Due le fasce orarie durante le quali metro, tram e bus potrebbero fermarsi.

Gli orari

A Milano lo sciopero potrebbe provocare disagi ai passeggeri tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Garantite dunque le fasce delle ore di punta.

Lo sciopero è stato indetto da Usb lavoro privato, Cub trasporti, Sgb, Cobas lavoro privato e Adl cobas. CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e SGB. Le motivazione riguardano l’indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto sulle questioni poste dalla categoria riguardanti: l’aumento salariale di 300 euro; riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l’adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del tpl; il blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il tpl.

USB Lavoro Privato aggiunge la questione del “mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027”.