A Milano torna la “Festa dello sport” con Terre des Hommes

Dopo il grande successo dello scorso anno, Terre des Hommes torna con la sua attesissima “Festa dello Sport”, che quest’anno è organizzata insieme Municipio 8 del Comune di Milano. L’appuntamento è per domenica 22 settembre dalle ore 11.00 alle ore 18.00 presso il parco Monte Stella, con punto di ritrovo via E. Terzaghi.

L’evento si svolge nell’ambito della 4^ edizione dello SportCity Day, iniziativa nazionale che raccoglie un calendario di appuntamenti dedicati allo sport in oltre 160 comuni italiani interessati dalla “Rivoluzione Dolce” della Fondazione Sportcity, che da oltre quattro anni promuove un nuovo modo di intendere lo sport destrutturato.

La festa coinvolge oltre 20 associazioni sportive locali, pronte a far sperimentare ai partecipanti – grandi e piccoli – una vasta gamma di discipline sportive, dalle più tradizionali come pallavolo, basket, rugby, calcio, ginnastica ritmica, ciclismo e atletica leggera, fino a quelle tutte da scoprire le come il parkour, il twirling, lo skateboard, lo yoga, il pilates e il sollevamento pesi.

Oltre allo sport, la giornata sarà un’occasione per prendersi cura del proprio benessere a 360 gradi. Saranno infatti presenti stand dedicati a uno stile di vita sano e attivo, con la possibilità di effettuare uno screening posturale e nutrizionale grazie agli esperti di Take Care, e test sportivi per misurare forza e potenza fisica.

«Le parole e i gesti dei giovani atleti olimpici quest’estate ci hanno ricordato quanto lo sport possa influire positivamente sulla crescita personale e sulla formazione di una generazione più consapevole e determinata – Paolo Ferrara, direttore generale Terre des Hommes Italia – Continuiamo a credere fermamente in questo potenziale educativo, lavorando a stretto contatto con i giovani attraverso lo sport. Ne sono un esempio i progetti attivati proprio qui a Milano, e i percorsi di formazione sulla child safeguarding avviati in questi anni con diverse federazioni e società sportive».

«Dagli open day delle realtà sportive ad una vera e propria festa dello sport del Municipio 8. Grazie a terre des hommes per l’organizzazione e grazie a tutte le realtà sportive che interverranno per ribadire i valori educativi e del benessere legati allo sport. Auspichiamo che siano tanti i giovani e le giovani che interverranno e premieranno lo sport di base e accessibile» Giulia Pelucchi, Presidente Municipio 8.

«Il vento non si ferma con le mani, grandi città e piccoli comuni sono pronti per una giornata che trasformerà la penisola in un’enorme palestra diffusa. Il processo di sportivizzazione che abbiamo messo in moto ha convinto tutti, dalle istituzioni al mondo dell’associazionismo e ovviamente ai cittadini, sempre più numerosi nella partecipazione all’evento. La Repubblica del Movimento, dunque, è un’idea lanciata da noi che si sta trasformando in realtà: progressivamente, infatti, sta cambiando l’idea dello sport nel nostro paese. Pervicacemente porteremo avanti il nostro progetto in quanto convinti dai fatti che in molti ci seguiranno. Insieme sconfiggeremo la sedentarietà e la dipendenza dal cattivo utilizzo dei device» Fabio Pagliara, Presidente Fondazione Sportcity.

Terre des Hommes da anni è al fianco di realtà sportive e federazioni per promuovere la protezione dell’infanzia, l’empowerment giovanile e la parità di genere nello sport, attraverso attività di formazione sulla child safeguarding.

E nell’anno scolastico nel 2023-24 insieme alla Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale e Fondazione Mondadori, è stato realizzato il progetto Sport e narrazione, che ha offerto a ragazzi e ragazze di alcune scuole milanesi la possibilità di sperimentare attività come il parkour, il rugby e il kickboxing e di sviluppare competenze narrative, per raccontare la loro esperienza. In un magico connubio tra sport e narrazione, i ragazzi e le ragazze hanno scoperto passioni inaspettate e trovato ispirazione nel mondo dello sport, imparando anche a condividere e comunicare le proprie storie.

Il frutto di questo percorso ha preso la forma di un libro scritto dai ragazzi che verrà presentato e consegnato alle scuole che hanno partecipato al progetto, proprio durante la Festa dello sport domenica mattina alle ore 11.30.

«La Fondazione EOS riconosce lo sport non solo come un diritto fondamentale ma anche come uno spazio di crescita che dev’essere capace di accogliere ogni persona, in tutta la sua unicità. Sosteniamo quindi, con grande convinzione, progetti come questo, che ci offrono l’opportunità di costruire con i nostri partner e i/le ragazzi/e, comunità sportive dove il rispetto, la curiosità e l’accoglienza facciano sentire tutti e tutte ascoltati/e e liberi/e di esprimersi» Francesca Magliulo, Direttrice di Fondazione EOS Edison Orizzonte Sociale.

Inoltre dal 2023, Terre des Hommes, in collaborazione con l’associazione L’Orma, promuove sport, volontariato e inclusione attraverso il progetto “Coach contro il bullismo”, finanziato dal Bando Terzo Settore di Regione Lombardia. L’iniziativa, attiva nel territorio del Municipio 8 e in particolare nel quartiere Gallaratese, sede dell’Hub Spazio indifesa, ha l’obiettivo di avvicinare bambini e bambine alla pratica sportiva. Grazie all’impegno di giovani volontari del territorio, appositamente formati, lo sport e il divertimento vengono utilizzati come strumenti educativi per promuovere inclusione e contrastare il bullismo.

Per Terre des Hommes, la Festa dello Sport rappresenta un doppio e importante appuntamento, poiché la Fondazione sarà presente anche a Catania, dove organizzerà in contemporanea un altro evento all’insegna del divertimento e dello sport nel quartiere di Librino. In questa zona, Terre des Hommes è impegnata con iniziative educative che coinvolgono attivamente bambine, bambini e adolescenti, nell’ottica di favorire la partecipazione giovanile e contrastare violenza e discriminazioni di genere.