Svizzera: contro il coronavirus responsabilità individuale e solidarietà

Dopo la scoperta dei nuovi casi in Svizzera, le autorità federali si concentrano sul coinvolgimento della popolazione per limitare la diffusione del Coronavirus.

In una conferenza stampa è stata annunciata una ampia campagna informativa, per sensibilizzare tutti i cittadini e chiamarli alla responsabilità individuale e alla solidarietà per proteggere se stessi e la salute pubblica.

La campagna, che ha preso il via già da oggi lungo il confine meridionale della Confederazione, con la distribuzione di centinaia di migliaia di volantini e manifesti, verrà diffusa in tutta la Svizzera dalle prossime ore e da lunedì sarà anche su radio, televisioni e manifesti digitali nelle stazioni e negli aeroporti.

«Si tratta di manifesti e volantini con messaggi molto chiari – ha spiegato Simone Eigenmann, responsabile dell’Ufficio federale della sanità pubblica – Semplici indicazioni supportate da pittogrammi, testo e immagini che mostrano le tre principali regole di comportamento, da quelle di igiene, ad esempio come lavarsi correttamente le mani, a come comportarsi per proteggere gli altri dal contagio fino a cosa fare se si avvertono sintomi manifesti. Materiali che potranno essere aggiornati se la situazione dovesse aggravarsi. »

Al momento nessuna misura di intervento consigliata a livello federale, e facoltà ai cantoni di assumere provvedimenti di tutela contro il diffondersi dell’epidemia.