Le Dogane svizzere smantellano un giro di contrabbando d’oro di diversi milioni di franchi dall’Italia

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha trasmesso a gennaio 2025 un atto di accusa al Tribunale penale cantonale ticinese nei confronti un cittadino di nazionalità italiana residente in Italia per frode fiscale, sottrazione di imposta e frode doganale e della legge sul controllo dei metalli preziosi.

All’imputato viene contestato di aver importato illegalmente in Svizzera un ingente quantitativo d’oro in varie forme tra il 2016 e il 2021, di averlo venduto in Svizzera e di averne trasferito il ricavato in Italia.