Olimpiadi, fatta la Svizzera di Fischer con dieci giocatori della NHL

Il torneo olimpico di hockey su ghiaccio è sempre più vicino e la Svizzera – dove questa disciplina è molto popolare – ha annunciato la squadra con cui disputerà le partite maschili in programma alla nuova arena Santagiulia di Milano (dove, nel fine settimana, l’hockey italiano assegnerà scudetto e Coppa Italia). Il team rossocrociato vanta due bronzi a cinque cerchi molto datati (1928 e 1948) ma anche quattro argenti mondiali ben più recenti, nel 2013, 2018, 2024 e 2025. Per questo ai Giochi italiani sarà una delle squadre da tenere d’occhio almeno come outsider. (foto Swiss Ice Hockey/FB)

Il selezionatore elvetico Patrick Fisher, ex coach del Lugano, avrà a disposizione una rosa composta da 3 portieri, 8 difensori e 14 attaccanti con una nutrita presenza di giocatori militanti nella NHL, il torneo nordamericano che è il più ricco e importante del mondo. Sono ben 10 i rossocrociati impegnati in NHL, un contingente molto ampio che comprende atleti già affermati come il capitano Roman Josi (colonna difensiva di Nashville), e gli attaccanti Kevin Fiala (LA Kings) e la coppia Nico Hischier – Timo Meier (NJ Devils). Dall’elenco manca quasi del tutto l’apporto delle formazioni ticinesi: l’Ambrì Piotta non sarà rappresentato mentre dal Lugano arriverà il solo Calvin Thürkauf.

Alle Olimpiadi la Svizzera è inserita nel Gruppo A insieme al Canada (probabilmente la favorita per l’oro), la Repubblica Ceca e la Francia che appare la formazione meno forte del quartetto: tutte le partite di questo raggruppamento si disputano a Santagiulia (altre invece a Rho). L’Italia – iscritta come Paese ospitante – si trova invece nel Gruppo B con Finlandia, Svezia e Slovacchia mentre il Gruppo C comprende USA, Germania, Lettonia e Danimarca. L’esordio della squadra di Fischer avverrà il 12 febbraio alle 12.10 con la Francia.

LA SVIZZERA PER MILANO CORTINA 2026

PORTIERI: Reto Berra (Friborgo/Svizzera), Leonardo Genoni (Zugo/Svizzera), Akira Schmid (Vegas Golden Knights/NHL).

DIFENSORI: Tim Berni (Ginevra/Svizzera), Michael Fora (HC Davos/Svizzera), Andrea Glauser (Friborgo/Svizzera), Roman Josi (Nashville Predators/NHL), Dean Kukan (Zurigo/Svizzera), Christian Marti (Zurigo/Svizzera), Janis Moser (Tampa Bay Lightning/NHL), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils/NHL).

ATTACCANTI: Sven Andrighetto (Zurigo/Svizzera), Christoph Bertschy (Friborgo/Svizzera), Kevin Fiala (Los Angeles Kings/NHL), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Ken Jäger (Losanna/Svizzera), Simon Knak (HC Davos/Svizzera), Philipp Kurashev (San Jose Sharks/NHL), Denis Malgin (Zurigo/Svizzera), Timo Meier (New Jersey Devils/NHL), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets/NHL), Damien Riat (Losanna/Svizzera), Sandro Schmid (Friborgo/Svizzera), Pius Suter (St. Louis Blues/NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano/Svizzera).

