Salta il carnevale di Porto Ceresio

Il carnevale di Porto Ceresio non si farà. Il sindaco Jenny Santi ha firmato in serata l’ordinanza che blocca la sfilata e i festeggiamenti previsti per domani, domenica 23 febbraio:



« Cari cittadini,

con dispiacere vi comunico di avere appena firmato l’ordinanza che, a titolo cautelativo, sospende l’evento del Carnevale Ceresino previsto per domenica 23 febbraio, ciò considerata l’attuale situazione sanitaria.

Mi spiace per i tanti volontari che hanno lavorato da mesi all’evento e per tutti coloro che domani avrebbero voluto partecipare al nostro gioioso carnevale, ma ritengo opportuno fare una scelta di buon senso e di precauzione.

Vi invito a non creare allarmismo e a seguire con rigore i comportamenti indicati dal Ministero della Salute italiana»