Coronavirus, il sesto morto è una donna di Crema

E’ una donna di Crema, già ricoverata per una patologia oncologica, il sesto morto per il Coronavirus in Italia.

Era stata trasferita ieri ed era una paziente il cui quadro clinico era già compromesso.Era ricoverata agli Spedali Civili di Brescia: il suo quadro clinico era già compromesso. È il terzo decesso di oggi, lunedì 24 febbraio, dopo un 84enne a Bergamo e un 88enne a Lodi.

Sale anche il numero dei contagiati in Lombardia: ora sono 172 dei 219 in tutto rilevati in Italia

