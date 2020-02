Coranavirus,ospese le attività scolastiche a Varese. Il sindaco scrive alle scuole

«Siamo ancora in attesa di ricevere dalla Regione l’ordinanza definitiva sulle misure di prevenzione – ha detto il sindaco Davide Galimberti – ma vista l’ora, e per consentire alla famiglie di organizzarsi al meglio, ho scritto a tutti i dirigenti delle scuole di Varese informando che da domani, lunedì 24 febbraio 2020 e per almeno sette giorni, Regione Lombardia ha disposto la sospensione delle attività scolastiche nelle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio regionale, compresa quindi la città di Varese».

L’ordinanza, a quanto appreso dalle comunicazioni della Regione, riguarderà anche la sospensione di ogni viaggio di istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero.

Il provvedimento indica anche la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico. La misura inoltre, indica la sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Appena arriverà l’ordinanza definitiva verranno dati ulteriori dettagli.