Coronavirus: sospesi gli interventi chirurgici programmati ad eccezione di quelli oncologici

Applicando quanto indicato da Regione Lombardia, dopo l’accertamento dei casi di infezione da Coronavirus COVID19 nella giornata del 22 febbraio, l’ASST dei Sette Laghi sospende nei suoi Ospedali tutta l’attività chirurgica programmata, compresa quella erogata come Day Surgery e l’attività chirurgica ambulatoriale, con l’eccezione per l’ambito oncologico.

Nel dettaglio, significa che, sul fronte dei ricoveri, è garantita tutta l’attività chirurgica in urgenza, mentre sono sospesi i ricoveri per interventi chirurgici programmati, ad eccezione di quelli per problematiche oncologiche. Sul fronte dell’attività ambulatoriale, invece, saranno regolarmente erogate tutte le prestazioni, tranne quelle codificate come “piccoli interventi” o “chirurgia ambulatoriale” .

Nessuna riduzione di attività è prevista per le aree territoriali. Si tratta di una misura prudenziale, adottata al fine di garantire la massima capacità ricettiva degli Ospedali sede di Pronto Soccorso.

Considerata la situazione relativa all’infezione da Coronavirus, è stato limitato l’accesso ai pazienti ricoverati da parte dei visitatori.

Per tutti i degenti (quindi anche per coloro che hanno più di 65 anni), con l’unica eccezione dei bambini ricoverati, l’accesso da parte dei visitatori è limitato agli orari di visita previsti dal reparto. Non è inoltre ammessa la presenza di più di una persona per ogni degente.