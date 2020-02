Coronavirus, rinviato il carnevale di Olgiate

Niente carnevale a Olgiate Olona: questa la misura precauzionale per l’allarme Coronavirus adottata dall’amministrazione comunale.

Non una cancellazione vera e propria, ma solo un rinvio: nel comunicato emesso si evidenzia come il carnevale sarà comunque celebrato prossimamente, seppur in modalità ancora da stabilire.

Questa la dichiarazione diffusa per informare i cittadini della decisione presa: “Il sindaco Giovanni Montano a seguito degli aggiornamenti di queste ultime ore, di concerto con il Comitato Organizzatore, ha deciso di “rinviare” la sfilata di Carnevale prevista per oggi.

Come Amministrazione vogliamo usare esattamente la parole “rinviare” affinché possiate dire ai vostri bambini di tenere costumi e coriandoli perché anche se in piccolo o in un altro contesto loro avranno la loro festa di Carnevale.

Il mondo non si può e non si deve fermare però come amministrazione è nostro dovere tutelare la salute dei nostri cittadini.

Ringraziamo tutti coloro che stanno lavorando da mesi per organizzare un Carnevale ricco di eventi come quello di Olgiate Olona.

In base anche alla loro disponibilità futura decideremo come “recuperare” questo evento.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione”.

Ieri sera il sindaco Montano aveva parlato agli olgiatesi, spiegando rischi e misure adottate nel comune per far fronte al l’allarme virus. (https://www.varesenews.it/2020/02/sindaco-parla-alla-popolazione-pronti-evenienza/903159/)