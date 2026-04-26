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Busto Arsizio/Altomilanese

Sole, canti e ideali, a Olgiate Olona il 25 Aprile di Villa Restelli

In occasione del 25 Aprile, tante persone hanno scelto di trascorrere la giornata a Olgiate Olona a Villa Restelli

Villa restelli 25 Aprile 2026 Olgiate Olona

Il prato pieno di plaid colorati, i bambini che scorrazzavano intorno, mentre dalla cucina uscivano i piatti del pranzo sociale e si iniziava a mangiare e brindare insieme.

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Una villa del ‘700 per il 25 Aprile di Olgiate Olona 4 di 8
Villa restelli 25 Aprile 2026 Olgiate Olona
Villa restelli 25 Aprile 2026 Olgiate Olona
Villa restelli 25 Aprile 2026 Olgiate Olona
Villa restelli 25 Aprile 2026 Olgiate Olona

Il 25 Aprile di Villa Restelli a Olgiate Olona si è confermato essere un luogo di convivialità e ideali, capace di riunire.

La leggerezza dello stare insieme per sorridere, ma al contempo la profondità di quei valori che riunivano le persone: queste le chiavi del successo della giornata.

Villa restelli 25 Aprile 2026 Olgiate Olona

Persone, famiglie che hanno scelto di esserci, di intonare i canti della Resistenza, fermarsi alla bancarella dei libri della casa editrice People e rinnovare il valore della Festa della Liberazione.
Presenti anche – fra gli altri – le sezioni locali di Anpi Gorla Minore e Anpi Olgiate Olona. 

Villa restelli 25 Aprile 2026 Olgiate Olona

Alto l’interesse anche per la presentazione del libro di Andrea Castiglioni “Sui passi della Resistenza”.

Villa restelli 25 Aprile 2026 Olgiate Olona

In tanti, da Olgiate e da tutta la Valle Olona, hanno passato così il 25 Aprile, in una villa del ‘700 dove durante l’anno vive la comunità Efraim, che insieme alla comunità Pachamama e Sichem propongono eventi culturali e di intrattenimento aperti alla comunità di Olgiate Olona.

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Pubblicato il 26 Aprile 2026
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