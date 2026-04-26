Sole, canti e ideali, a Olgiate Olona il 25 Aprile di Villa Restelli
In occasione del 25 Aprile, tante persone hanno scelto di trascorrere la giornata a Olgiate Olona a Villa Restelli
Il prato pieno di plaid colorati, i bambini che scorrazzavano intorno, mentre dalla cucina uscivano i piatti del pranzo sociale e si iniziava a mangiare e brindare insieme.
Il 25 Aprile di Villa Restelli a Olgiate Olona si è confermato essere un luogo di convivialità e ideali, capace di riunire.
La leggerezza dello stare insieme per sorridere, ma al contempo la profondità di quei valori che riunivano le persone: queste le chiavi del successo della giornata.
Persone, famiglie che hanno scelto di esserci, di intonare i canti della Resistenza, fermarsi alla bancarella dei libri della casa editrice People e rinnovare il valore della Festa della Liberazione.
Presenti anche – fra gli altri – le sezioni locali di Anpi Gorla Minore e Anpi Olgiate Olona.
Alto l’interesse anche per la presentazione del libro di Andrea Castiglioni “Sui passi della Resistenza”.
In tanti, da Olgiate e da tutta la Valle Olona, hanno passato così il 25 Aprile, in una villa del ‘700 dove durante l’anno vive la comunità Efraim, che insieme alla comunità Pachamama e Sichem propongono eventi culturali e di intrattenimento aperti alla comunità di Olgiate Olona.
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