Gli 84 temerari del Cimento Invernale

Grande partecipazione, come da tradizione, per la 44esima edizione del Cimento Invernale che si è svolta domenica 9 febbraio nelle acque del lago Maggiore di fronte ad Arona. L’evento è stato organizzato dalla Pro loco con il circolo Legambiente «Amici del lago». In 84 sono arrivati da tutta la provincia di Novara, dalla Lombardia e dalla Liguria per tuffarsi dal lungolago, tra gli applausi del pubblico presente.

Un gruppo di temerari si è sfidato anche in una gara di nuoto che è stata vinta dal presidente della Pro loco Alberto Tampieri. Il Cimento Invernale è una manifestazione di antichissime tradizioni: ha avuto corso a partire dall’inizio del secolo. L’aronese e campione italiano di nuoto Giuseppe De Micheli partecipò alle edizioni del 1913 e 1924.

Durante gli anni difficili della guerra la tradizione del cimento invernale ebbe un’interruzione. La manifestazione venne ripresa nel 1972 grazie all’interessamento del professor Alessandro Ferrari che, con la collaborazione dell’Azienda di Turismo e Soggiorno, organizzò la prima edizione del cimento invernale del dopo guerra. Da allora ogni seconda domenica di febbraio, la Nautica di Arona e successivamente Piazza del Popolo diventarono le sedi della manifestazione.

Dopo la scomparsa di Ferrari, l’Arona nuoto intitolò la manifestazione allo scomparso dirigente della società e al celebre campione di nuoto aronese Giuseppe De Micheli.

Premiati i partecipanti più anziani insieme ai più giovani: Carla Barbato classe 1952 , Carlo Gavazzi del 1950, Giovanni Guidetti di anni 20 e Susanna Celesia 25 anni . Al termine è stato offerto da Marilou, una barchetta con cucina, un aperitivo per i tuffatori e dopo le premiazioni pranzo per tutti al ristorante Giardino.