Grande poesia per bambini

Chi l’ha detto che per comprendere la poesia, per sentirla, bisogna essere grandi? Come ogni linguaggio artistico la poesia può arrivare diretta al cuore di un bambino che, crescendo, impara a riconoscere le proprie emozioni e a proiettare all’esterno grandi passioni. Ecco allora per i più grandi una storia tenerissima di amore e rispetto per la natura e per gli animali che la popolano.

L’infinito

Si può chiudere l’infinito in una scatola o in una bottiglia? No, ma lo si può recitare al mondo per sempre con quindici endecasillabi sciolti.

Non è mai troppo presto per proporre la poesia ai bambini. Einaudi ragazzi pubblica un albo illustrato magnifico con le immagini di Marco Somà.

La famosissima poesia di Leopardi prende vita in un cielo di fantasia.

Una parafrasi finale di Daniele Aristarco impreziosisce l’opera e la spiega con parole semplici.

“L’infinito”

di Giacomo Leopardi, con Marco Tomà e Daniele Aristarco

Einaudi Ragazzi editore – 15 euro

Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore

Ecco un libro tenerissimo perfetto per i ragazzi amanti degli animali.

Se almeno una volta i vostri figli hanno pensato di diventare veterinario o di studiare la natura, questo è il libro che fa per loro.

Francesco è arrabbiatissimo. I suoi genitori hanno deciso di separarsi e lui dovrà trasferirsi in un paesino tra le vigne piemontesi ma l’incontro con Massimo, un veterinario un po’ stralunato e Ninna, un cucciolo di riccio, gli cambierà la vita.



Francesco imparerà ad esprimere le sue emozioni e a vedere il mondo con occhi diversi.

Una storia commovente e piena d’amore.