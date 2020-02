Indiani, supereroi e indovinelli: sfila il Carnevale di Vedano Olona

(Immgine di repertorio) – Domenica 23 febbraio è in programma a Vedano Olona l’edizione 2020 del Carnevale, organizzata dall’Assessorato Politiche sociali, Partecipazione, Tempo libero ed eventi.

Anche quest’anno, ritrovo per i gruppi in maschera, dalle 14 in piazzetta della Pace. Da lì, alle 14.30, prenderà il via la sfilata per le vie del paese, per terminare all’accogliente Parco Fara Forni. Qui ci saranno i gazebo delle associazioni CuoriEroi e Amevo per deliziare i palati con frittelle, popcorn e zucchero filato.

Il palco della Pro Loco ospiterà invece i diversi gruppi che si presenteranno ed esibiranno al suono di travolgente musica, e si svolgerà anche il concorso “Mascherina di Vedano” (giunto alla terza edizione), che premierà con una targa il costume più bello e creativo.

La manifestazione vedrà la partecipazione di: Filarmonica Ponchielli, Insieme per la scuola di Vedano Olona, Gruppo Pedibus, CuoriEroi per bambini eroi, Rione La Vela, Pro Loco, Amevo.

Per chi volesse unirsi ad un gruppo o associazione, ecco i temi scelti e i contatti:

CuoriEroi per bambini eroi: Supereroi (tel. 338 16 56 305)

Filarmonica Ponchielli: Gli indiani (tel. 349 68 33 499 – ore serali)

Insieme per la Scuola di Vedano: Gioca con noi… al Carnevale (tel. 328 10 45 065)

Gruppo Pedibus: Indovina chi? (tel. 347 38 87 303)

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

L’Amministrazione comunale ricorda che è vietato l’uso di sostanze imbrattanti che possano recare danno alle persone e alle cose.