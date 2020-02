La FP Cgil chiede protezione per gli operatori sanitari

«Chiediamo a Regione Lombardia e alle Aziende Sanitarie e Sociosanitarie Territoriali di predisporre tutto ciò che è necessario per mettere il personale impegnato nelle condizioni di poter operare efficacemente e con il massimo livello di sicurezza».

Lo chiede la FP CGIL Lombardia che esprime il cordoglio ai parenti delle vittime e la massima solidarietà e vicinanza nei confronti di tutte le persone colpite dal coronavirus.

«Siamo a fianco di tutte le operatrici e gli operatori sanitari e sociosanitari che in questo momento sono impegnati ad ogni livello e in tutte le aziende nella cura di coloro che sono colpiti dal virus e nel contrasto alla sua diffusione. Il loro impegno è decisivo per impedire il proliferarsi del Covid-19 e le gravi conseguenze che ne possono derivare. È di fondamentale importanza che tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie siano operative al massimo livello»