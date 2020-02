La scopa sta in piedi, la Nasa vi spiega perché

Ma figuriamoci se la Nasa si è presa la briga di smontare la bufala della “scopa che sta in piedi” grazie a una particolare inclinazione dell’asse terrestre…!

Leggi anche Curiosità - La Nasa smentisce la bufala della scopa

Siccome siete come San Tommaso eccolo qui il video della Nasa (lo trovate su twitter, andate a verificare). Ecco cosa dicono l‘astronauta Alvin Drew e la scienziata Sarah Noble per rispondere al #BroomstickChallenge, dimostrando che la fisica di base funziona tutti i giorni dell’anno, non solo a febbraio