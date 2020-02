La Nasa smentisce la bufala della scopa

Abbiamo una notizia per voi: la vostra scopa starà in piedi anche oggi.

Se vi state chiedendo perché i social siano pieni di scope ritte come quella del film La Spada nella Roccia, e perché i post sul coronavirus si alternino a quelli di gente che scrive entusiasta”E’ vero, guardate!”, la risposta è, tanto per cambiare, si tratta di una bufala virale.

Usando l’hashtag #BroomstickChallange si dice che a febbraio ci sono giorni in cui le scope, in virtù di una particolare e rara inclinazione dell’asse terrestre, rimangono in piedi senza bisogno di supporto.