La Ternatese al lavoro per la sua prima squadra femminile

Dopo i primi lunghi mesi di allenamento, la Ternatese Calcio è sempre più vicina a lanciare la sua prima squadra di calcio femminile.

Sono 11 le ragazze che già nel luglio 2019 hanno iniziato gli allenamenti con la squadra, spinte dal successo ottenuto dalla nazionale di calcio femminile nel corso degli ultimi mondiali. «Sono state – racconta Simone Giacomini, direttore sportivo della Ternatese – proprio le ragazze le prime a contattarci in occasione degli open day per farci sapere di voler iniziare ad allenarsi nella nostra società».

Le calciatrici hanno continuato a frequentare gli allenamenti e la società sportiva ha quindi iniziato a studiare la possibilità di dare il via alla sua prima squadra femminile vera e propria.

«Verso la fine della stagione di campionato – fa sapere Giacomini – organizzeremo una riunione con i responsabili tecnici e tutte le ragazze per fare il punto della situazione, decidere se ci sono i presupposti per costruire la squadra e a quel punto iniziare la preparazione per un possibile campionato».

Le ragazze sono ancora alle prime armi e seguono un allenamento di base per apprendere le tecniche fondamentali del calcio. «I loro allenamenti – spiega Giacomini – hanno un ritmo e un’intensità leggermente inferiori rispetto a quelli dei loro coetanei maschi, ma le nostre ragazze possono contare su una grandissima abnegazione e dimostrano sempre un grande impegno nel portare a termine ogni allenamento».