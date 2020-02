L’Alpino Michele Buzzi è “andato avanti”, aveva 103 anni

Si è spento all’età di 103 anni Michele Buzzi, decano degli Alpini di Porto Ceresio.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 12 febbraio, alle 15.30 nella Chiesa parrocchiale di Porto Ceresio. La cerimonia sarà preceduta dalla recita del Rosario, alle 15.

Nato nel 1917 nella frazione di Cà del Monte, Michele Buzzi era sempre rimasto ancorato a Porto Ceresio, anche se la vita lo aveva portato, suo malgrado, in giro per il mondo, trascinato dal vento della grande Storia. Nonostante un’esistenza non sempre facile, aveva conservato lucidità, simpatia e una gran carattere.

Lo avevamo incontrato al compimento dei suoi cento anni e ci aveva raccontato così la sua vita: