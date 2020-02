Lavori sulla strada della stazione

Istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico nel

tratto di strada compreso tra Via Amendola intersezione con Via Rossini e Piazza Marconi.

Il provvedimento scatterà a partire da lunedì 2 marzo e il traffico verrà regolato con impianto semaforico dalle 8 alle 18 fatta eccezione per il weekend.

I lavori serviranno per la posa della nuova tubazione fognaria su commissione della ditta Alfa S.r.l.

La data di fine lavori è prevista per il prossimo 13 marzo.

ALTRI LAVORI VERSO CREVA – E sempre per interventi di allacciamento alla rete fognaria sono previsti lavori anche sulla via Ronchetto, nella zona verso di Creva che termineranno però il 28 febbraio.

Anche per queste opere è stata emanata un’ordinanza dirigenziale sulla viabilità che dispone dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 fino al 28 febbraio 2020, sia adottato all’altezza del civico 10A di via Ronchetto il divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei mezzi delle Forze dell’Ordine: le emergenze saranno servite a cura della ditta incaricata dei lavori anche con l’utilizzo di movieri