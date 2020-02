Lega Samarate: “Sul Centro minori tante polemiche inutili”

«Viene da chiedersi a cosa servono le commissioni comunali deputate ad approfondire gli argomenti se dopo

ore di discussione in tali sedi dobbiamo ancora leggere comunicati evanescenti e allarmanti a firma di PD e Samarate Città Viva».

La Lega di Samarate reagisce alle critiche sul destino del Centro Diurno Minori. Per i leghisti sono polemiche inutili, destinate a non lasciare traccia nel tempo.

«Nella commissione Servizi Sociali, l’argomento è stato discusso ed approfondito ed è stato proposto un percorso che rispetterà le tempistiche votate dal Consiglio Comunale. Finora tutto secondo programma; non possiamo non pensare quindi che si abbia solo voglia di far polemica politica. Ribadiamo che il Centro Semiresidenziale per Minori è un fiore all’occhiello della nostra città e la volontà del gruppo Lega e del nostro assessore è quello di superare rapidamente alcune difficoltà emerse nel 2019 proprio per garantire un servizio sempre efficiente».

«L’ipotesi sul tavolo, come sappiamo e come è stato ampiamente illustrato in commissione, è di passare ad una gestione esterna del servizio continuando a conservare tutte le attuali peculiarità. Dalle forze di opposizione ci aspettavamo proposte alternative invece sono arrivati solo tanti no. C’è un pregiudizio di fondo sulla gestione esterna del servizio che nasce solo e unicamente da un approccio politico di sinistra. Eppure proprio a Samarate abbiamo esempi virtuosi di esperienze simili (quelli dei servizi di assistenza ai disabili, ma non solo). Chiediamo ancora una volta ai consiglieri dell’opposizione di essere più costruttivi e di avanzare delle proposte diverse, se ne hanno. Proposte e non critiche a priori su ciò che propone l’amministrazione comunale. Se ne hanno battano un colpo»