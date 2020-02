Legnano e Castellanzese, turni casalinghi da sfruttare

Sarà una domenica di campionato casalinga per Legnano e Castellanzese. Domenica 23 febbraio (ore 14.30) i lilla ospiteranno a Venegono Superiore il Villa Valle mentre al “Provasi” di Castellanza arriverà il Seregno.

LEGNANO – VILLA VALLE

Il Legnano giocherà in casa, ma non al “Mari”. Gli impegni rugbistici che occupano lo stadio legnanese ha costretto la società lilla a cambiare sede dell’incontro, trovando come campo disponibile quello della Varesina a Venegono Superiore. Dopo la sconfitta nello scontro diretto di Sesto San Giovanni i ragazzi di mister Giovanni Cusatis proveranno a reagire immediatamente. Il Villa Valle è un avversario tosto ma che il Legnano ha tutta l’intenzione di battere per tornare a sperare ancora nel primo posto.

CASTELLANZESE – SEREGNO

La Castellanzese arriva da un ottimo periodo di forma: imbattuta da sei gare, quattro vittorie e due pareggi, i neroverdi vogliono tenere aperta la serie positiva per compiere un altro passo verso la salvezza. Al “Provasi” arriverà il Seregno e, oltre alla volontà di vincere questa gara, nelle teste dei ragazzi di mister Achille Mazzoleni ci sarà anche il ricordo della pesante sconfitta (5-0) subita nella gara di andata; un ulteriore motivo per provare a ottenere altri tre punti.