Limbiate, posa della fibra ottica: viabilità modificata in via Trento, via Mazzini e via Bolzano

Attenzione alle modifiche della viabilità a Limbiate: il Comune ha disposto delle ordinanze che modificano il traffico veicolare in via Mazzini, via Bolzano e via Trento, con conseguenze anche in via Tarvisio.

Nel particolare, è stato istituito temporaneamente il divieto di transito e il divieto di sosta in via Trento nella giornata di giovedì 20 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Il divieto di transito è ad esclusione dei residenti, il divieto di sosta prevede la rimozione forzata su ambo i lati della strada. All’altezza dell’incrocio tra via 25 Aprile e via Trento, sarà obbligatoria la svolta a destra verso via Trieste. All’altezza dell’incrocio tra via Piave e via Trento, non sarà possibile la svolta a destra: sarà obbligatorio proseguire diritto su via 25 Aprile, o svoltare a sinistra su via Trieste.

Stesso provvedimento, istituzione temporanea del divieto di sosta e del divieto di transito, su via Mazzini nella giornata di venerdì 21 febbraio, dalle ore 8.30 alle ore 16.30: il divieto di transito temporaneo è in vigore anche per i residenti. In via Bolzano sarà invertito il senso unico di marcia da e verso via Trento, in direzione via Tarvisio; sarà inoltre istituito il divieto di transito in via Tarvisio all’altezza di via Bolzano. I provvedimenti potrebbero essere estesi alla fascia oraria 8.30 – 12.00 di sabato 22 febbraio, in caso di protrazione dei lavori.