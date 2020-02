Mattarella scrive alla casa editrice gallaratese: “Complimenti a People”

Non capita tutti i giorni di ricevere i complimenti dal Presidente della Repubblica, soprattutto se relativi ad un libro scritto proprio su di lui.

È successo a Stefano Catone e a People, la casa editrice e agenzia di comunicazione con sede a Gallarate, per via della pubblicazione del libro “Il Presidente”, incentrato proprio sul Capo dello Stato Sergio Mattarella.

«Sono da sempre un innamorato della Repubblica – ha raccontato il curatore del libro Stefano Catone – e, per me, trovare quella busta è stata un’emozione enorme. Leggere il testo della lettera, scritto a mano, ancor di più».

Il libro in questione ripercorre la storia personale, politica e istituzionale di Sergio Mattarella con una selezione dei suoi interventi, con particolare attenzione alle “lezioni di democrazia” rivolte ai più giovani.

“Le scrivo superando un po’ di imbarazzo – ha risposto nella lettera inviata alla casa editrice il Presidente della repubblica -. Non avrei mai pensato a un libro con passi dei miei discorsi ma la ringrazio per l’impegno profuso e l’attenta lettura che ne ha fatto. Complimenti e auguri per l’iniziativa, coraggiosa e preziosa, di People”.