Matteo Salvini andrà a processo per il “caso Gregoretti”

Via libera dall’Aula del Senato al processo a Matto Salvini sul caso Gregoretti. All’ex ministro dell’Interno è contestato il reato di sequestro di persona per i 131 migranti, rimasti per 4 giorni a bordo di una nave militare, prima dello sbarco ad Augusta il 31 luglio 2019.

«Lo sapevo. Sono assolutamente tranquillo e orgoglioso di quello che ho fatto – ha commentato Salvini all’agenzia Ansa subito dopo il voto-. E lo rifarò appena tornato al governo. Come è stato difendersi in Senato? Surreale. Ho giurato sulla Costituzione, che prevede che difendere la patria è dovere di ogni cittadino. Io ho difeso l’Italia».

Il via libera al processo arriva dal momento che l’ordine del giorno presentato da Forza Italia e Fratelli d’Italia per negare l’autorizzazione a procedere è stato respinto da M5s, Pd, Italia viva e Leu. La giunta delle immunità del Senato, infatti, il 20 gennaio scorso -a pochi delle elezioni in Emilia Romagna- aveva dato il suo ok al processo. Un via libera arrivato con i voti della Lega e su indicazione dello stesso Salvini.

Il numero dei favorevoli e dei contrari sarà reso noto solo in serata. I senatori che non hanno partecipato alla votazione potranno infatti farlo fino al tardo pomeriggio comunicando il loro voto ai senatori Segretari. Tutto il gruppo della Lega, al momento della votazione, ha lasciato l’aula.